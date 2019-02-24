В США разбился грузовой самолет «Boeing», перевозивший товары для «Amazon»

В США в бухте за пределами Хьюстона разбился грузовой самолет Boeing 767, работавший на Amazon.

Об этом сообщают авиакомпания и Федеральное управление гражданской авиации, передает InfoResist.

Самолет совершал перелет из Майами в Хьюстон, когда он потерпела крушение в Тринити-Бэй, недалеко от Анауака.

Шериф округа Чамберс Брайан Хоторн сообщил, что самолет упал носом в залив.

«Я чувствую, что это, вероятно, трагедия, никто не сможет выжить», — сказал Хоторн.

Авиакомпания Atlas Air, заявила что самолет выполнял рейс для Amazon Air.

«Мы думаем и молимся о пилотах, их семьях и друзьях, а также всей команде Atlas Air в этой ужасной трагедии», — говорит Дейв Кларк, старший вице-президент Amazon по всему миру.

Atlas Air является одной из грузовых авиакомпаний, с которыми Amazon заключил контракт на управление флотом под маркой Amazon вместе с Air Transport Services Group. Каждый управляет 20 самолетами под маркой Amazon.

Видео, снятое на месте крушения местными СМИ, показало обломки в бухте, в том числе кусок материала, который, по-видимому, содержит часть логотипа Amazon. Хоторн сказал, что самолет упал в болоте, и правоохранительные органы заметили женскую одежду и картонные коробки в заливе.

На борту находилось три человека.

Компания Boeing, которая построила самолет, сообщила, что «глубоко обеспокоены, узнав об аварии».

Напомним, в Иране при посадке разбился «Boeing».