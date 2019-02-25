В Индии количество жертв от некачественного алкоголя возросло до 140 человек

В результате отравления некачественным алкоголем в Индии погибли уже 140 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News18.

Как сообщил глава Министерства охраны здоровья Индии Химанта Бисва Шарма, от отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии умерли 140 человек, еще около 300 человек находятся в больницах. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сейчас индийские правоохранители арестовали 12 человек, в том числе владельцев незаконного завода по производству спиртных напитков.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в результате отравления некачественным алкоголем в Индии возросло до 93, еще 150 находились в больницах. Большинство жертв - работники чайных плантаций, среди умерших немало женщин. Расследование показало, что ядовитый напиток содержал метанол, который в большом количестве является смертельно опасным для человека.

Напомним, как жителя Николаева осудили к трем годам тюрьмы за подделку акцизных марок и производство «паленого» алкоголя.