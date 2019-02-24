В Санкт-Петербурге «BMW X-6» вылетел на тротуар и сбил пешеходов – водитель оказался под «веселящим газом»

В ночь на воскресенье, 24 февраля, автомобиль BMW X-6 выехал на тротуар на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и сбил прохожих. Погибли два человека — гражданин США и жительница Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла рядом с бизнес-центром «Невский Плаза». Погибли гражданин США 1978 года рождения и 39-летняя жительница Москвы, еще три человека пострадали.

По информации «Фонтанки», водитель — 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов — находился под воздействием газа. Его задержали на месте происшествия. Касымов живет в Петербурге с 2010 года. «Фонтанка» пишет, что в течение последних нескольких лет на него составили 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. 14 ноября прошлого года Касымов лишен прав.

Напомним, что вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцевапризнала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.