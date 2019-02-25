В 2018 году в Афганистане от войны пострадало рекордное количество мирных жителей, - ООН

В Афганистане в 2018 году в результате боевых действий и терактов погибло рекордное количество мирных жителей.

Об этом говорится в отчете ООН, передает «Левый берег» со ссылкой на «Reuters».

«Всего за прошлый год погибли более 3800 человек, более 7100 были ранены. Большая часть из них - жертвы взрывов, которые совершают смертники, как правило, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» или с радикальным движением «Талибан», - говорится в сообщении.

Всего в прошлом году в Афганистане произошло не менее 65 терактов, из-за которых погибли 2200 человек. Около 500 мирных жителей погибли в результате авиаударов, которые наносили США и их союзники.

По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11 процентов.

Отмечается, что боевые действия в Афганистане в прошлом году обострились - с центральным правительством воюют как талибы, так и боевики «ИГ».

В ближайшем времени в Катаре пройдет очередной раунд переговоров между представителями США и талибов о завершении боевых действий в Афганистане. Ранее на переговорах был выработан проект мирного плана, однако много деталей еще остается не согласованными.

Война в Афганистане продолжается почти 17 лет. Исламистское движение «Талибан» оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.