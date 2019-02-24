В Индии из-за трелюющей сигареты на парковке автосалона сгорели 300 автомобилей

Во время авиасалона Aero India в индийском Бангалоре в воскресенье, 24 февраля, на общественной парковке загорелись не менее 300 автомобилей.

Об этом сообщает «DW»

Как сообщил глава пожарной охраны Бангалора, города на юге Индии, огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. При этом, по данным местных служб, пострадавших в результате инцидента нет.

Министерство обороны Индии, являющееся организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин произошедшего. Как сообщил индийский телеканал NDTV, огонь могла спровоцировать тлеющая сигарета.

На территории неподалеку от авиабазы Йелаханка были размещены приблизительно 100 самолетов. В связи с пожаром работа авиасалона была временно прекращена. Это не первый инцидент на авиасалоне.

Напомним, ранее в сети появилось видео пожара на судне с 4 тысячами автомобилей на борту – сейчас оно дрейфует без экипажа в Тихом океане.