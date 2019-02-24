На проспекте Богоявленском перед пешеходным переходом столкнулись две легковые иномарки

В воскресенье, 24 февраля, на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Авангардной столкнулись автомобили KIA Rio и Renault Logan.

Об этом сообщает издание "Новости-Н".

"Оба автомобиля ехали по проспекту Богоявленскому со стороны Автовокзала в направлении улицы Южной. Не доезжая нескольких метров до остановки общественного транспорта "Авангардная", перед пешеходным переходом, из-за не соблюдения бокового интервала, автомобили допустили боковое касание", - пишут "Новости-Н".

В результате ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что патрульные разыскивают свидетелей ДТП, когда в центре Николаева «Daewoo Lanos» на еврономерах задел иномарку и скрылся