В Измаиле легковушка протаранила автомобиль полиции, пострадали двое патрульных

Двое сотрудников патрульной полиции пострадали в результате ДТП, которое произошло вчера вечером в городе Измаил Одесской области.

Об этом сообщает «Бессарабия.Информ»

Как сообщили правоохранители на регулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Ивана Франко водитель автомобиля «Mazda», поворачивая налево, не пропустил служебный «Renault Duster» полицейских, который двигался во встречном направлении на зеленый свет.

Патрульных госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и ушибами.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина за рулем угнанной «Kia» устроил ДТП и угрожал патрульным изнасилованием.