Часто курил в постели: В Вознесенске при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В воскресенье, 24 февраля, на территории Николаевской области на пожаре в частном доме погиб пенсионер.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ы Николаевской области.

Так, в 14:30 на пункт связи 12 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что из-за плотного задымления в частном жилом доме на улице Шаталова город Вознесенск погиб человек. Как выяснилось, бездыханное тело 71-летнего хозяина обнаружил его внук.

По словам родственников, мужчина часто курил в постели, по предварительным данным это и послужило причиной трагедии.

Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов. Подразделения ГСЧС Украины в Николаевской области не привлекались.

Напомним, что 17 февраля, в селе Василевка Снигиревского района произошел пожар в летней кухне, вследствие которого погибли две женщины.