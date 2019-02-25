В Николаеве на территории частного дома горела котельная

В воскресенье, 24 февраля, в Николаеве на территории частного домовладения горела котельная.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар произошел в 02:45 на территории жилого дома по улице Почтовой микрорайона Варваровка города Николаева. Пожарные 2, 19 государственных пожарно-спасательных частей выехали на тушение пожара в помещении котельной. Дополнительно по вызову прибыла дежурная смена оперативно-координационного центра.

Площадь пожара составила 50 кв м. Благодаря оперативным действиям пожарных не допущено распространение пламени на рядом расположенный жилой дом. В 3:02 пожар локализовали, 3:49 - ликвидировали, его причина устанавливается. От ГСЧС привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, что 23 февраля, в поселке городского типа Еланец при проведении газосварочных работ загорелась одна из комнат частного дома. Всего за прошедшие сутки в Николаевской области произошло 4 пожара в частных домах.