В Ужгороде патрульные оказали первую помощь собаке с ножевыми ранениями, которую нашли на улице

В Ужгороде на улице нашли собаку с ножевыми ранениями. Патрульные оказали ей домедицинскую помощь.

Об этом сообщают в патрульной полиции Украины.

В субботу, 23 февраля, около 16:00 инспекторы получили вызов о том, что на проспекте Свободы находится собака с ножевыми ранениями. Прибывшие патрульные нашли пса с многочисленными ранениями и сразу предоставили ему домедицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение.

Позднее на место происшествия пришел хозяин собаки и сообщил, что пес случайно сбежал от него незадолго до происшествия. Рассказать о том, как животное получило ранения, он не смог.

Через зоозащитные организации инспекторы нашли ветеринара для собаки и доставили ее вместе с хозяином в ветклинику. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, что ранее в Киеве патрульные застрелили бойцовскую собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске нашли девушку, которая лежала на улице, когда ее кусал ротвейлер. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами, алкогольной интоксикацией и переохлаждением. Девушка умерла на следующий день.

Сообщалось, что незадолго до случившегося девушка встретилась со своим знакомым (по другой версии – бойфрендом), у которого был ротвейлер. Позже полицейские разыскали и задержали владельца собаки. Суд отправил его под ночной домашний арест.