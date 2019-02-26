Николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии, в которой погиб 30-летний пешеход

В Николаеве полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Речь идет об аварии, которая произошла 17 февраля около 23:30 по улице Степной. Тогда 36-летний водитель автомобиля «Daewoo» сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Вследствие ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев , ул. Спасская, 12 или звонить 099-288-21-01, 093-530-72-99», – отметили в ведомстве.

Напомним, что патрульные разыскивают свидетелей ДТП, когда в центре Николаева «Daewoo Lanos» на еврономерах задел иномарку и скрылся.