В Вознесенском районе во время пожара пенсионер получил ожоги

В селе Бугское Вознесенского района Николаевщины 25 февраля произошел пожар на территории дачного кооператива «Майский».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар охватил летнюю кухню на территории частного домовладения. До прибытия пожарных 71-летний хозяин дома самостоятельно вышел на свежий воздух, но он получил ожоги.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске из-за замыкания проводки сгорел автомобиль.