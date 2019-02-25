В Николаеве патрульные спасли пьяного самоубийцу, пытавшегося спрыгнуть с моста

В Николаеве около часа ночи 24 февраля патрульные спасли мужчину, который пытался покончить с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В полицию сообщили, что неизвестный мужчина собирается прыгнуть с Широкобальського моста. На место оперативно прибыли несколько нарядов патрульной полиции. На середине путепровода инспекторы заметили неизвестного мужчину, который стоял за перилами и кричал, что хочет покончить жизнь самоубийством. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения и он постоянно требовал у патрульных, чтобы они общались с ним только без огнестрельного оружия.

Наладив контакт и успокоив мужчину, командир батальона Евгений Ковалевич и командир взвода Александр Якименко подошли к нему вплотную и силой вытащили его на безопасный участок. Мужчину доставили в Корабельный отдел полиции, где ему вызвали скорую.

- Сбрось портупею! – кричал мужчина патрульному. - Кто обидел? Скажи мне. Я без оружия, без ничего… Зачем ты это делаешь? – ответил ему патрульный. - Я никому не нужен! - Я хочу нормально с тобой поговорить. - Что ты хочешь поговорить?!

Напомним, что ранее николаевские патрульные вытащили из петли парня, который хотел покончить с собой.