«Занесло, врезался в дерево и пролетел кувырком 50 метров»: ночью в центре Николаева в ДТП погибло два человека

В ночь с понедельника на вторник, 26 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве разбился автомобиль «Peugeot 407» - два человека погибли, один в больнице.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-Н».

«Peugeot» ехал по проспекту, со стороны улицы Пушкинской, в направлении стадиона. В районе пересечения с улицей Шосейной (бывш. Фрунзе, - ПН) водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. После столкновения автомобиль пролетел кувырком около 50 метров и остановился. При этом водителя выбросило из салона авто», – пишет издание.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 2 человека: водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении. Девушку, находившуюся на заднем сидении «Peugeot», увезла «скорая». О ее состоянии ничего не известно.

«Для того, чтобы извлечь из покореженного автомобиля погибшего пассажира, пришлось вызвать спасателей, которые буквально вырезали несчастного из месива металла. Пассажир оказался матросом одной из воинских частей дислоцированных в Николаеве. Очевидцы происшествия утверждают, что автомобиль ехал на огромной скорости — буквально «летел» над асфальтом», – добавляет издание.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Николаеве на том же месте, где произошло ночное ДТП, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе), автомобиль «BMW» под управлением Дмитрия Кононеко сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала Кононенко. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч.