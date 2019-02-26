В Ингульском районе Николаева образовался провал в канализационном коллекторе

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1428 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(856)   

В Ингульском районе Николаева произошла авария на канализационном коллекторе - причиной стала изношенность сетей.

Об этом сообщил «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что провал диаметром 600 миллиметров и глубиной 5,5 метров, возник по адресу Чкалова,198. Продолжаются аварийно-ремонтные работы.

«По состоянию на 25 февраля заменено 12 метров аварийной части трубы. Просим жителей города с пониманием относиться к временным неудобствам. Благодарны за понимание», - говорится в сообщении.

Юлия Светлая

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия