В Ингульском районе Николаева образовался провал в канализационном коллекторе

В Ингульском районе Николаева произошла авария на канализационном коллекторе - причиной стала изношенность сетей.

Об этом сообщил «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что провал диаметром 600 миллиметров и глубиной 5,5 метров, возник по адресу Чкалова,198. Продолжаются аварийно-ремонтные работы.