В Ингульском районе Николаева образовался провал в канализационном коллекторе

В Ингульском районе Николаева произошла авария на канализационном коллекторе - причиной стала изношенность сетей.
Об этом сообщил «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.
Отмечается, что провал диаметром 600 миллиметров и глубиной 5,5 метров, возник по адресу Чкалова,198. Продолжаются аварийно-ремонтные работы.
«По состоянию на 25 февраля заменено 12 метров аварийной части трубы. Просим жителей города с пониманием относиться к временным неудобствам. Благодарны за понимание», - говорится в сообщении.