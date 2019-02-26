Харьковский суд приговорил фигурантов смертельного ДТП Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова сегодня, 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Добавим, что заседание суда должно было начаться в 14:00, однако началось с опозданием почти на 15 минут. В ходе заседания Зайцевой стало плохо и ее вывели из зала.

«Указанные доказательства в совокупности доказывают нарушения обвиняемой Зайцевой и Дроновым требований ПДД, а именно обвиняемой Зайцевой - 8.7.3 «г», «е», 8.10, 8.11... ПДД, Дроновым - п. 8.7.3 «е», 8.10 , 10.1..., что ... находится в причинно-следственной связи с возникновением ДТП», - указал судья Виктор Попрас.

Отметим, что адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства. В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль.

Напомним, что вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцевапризнала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.