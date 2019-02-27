«Николаевоблтеплоэнерго» второй день ремонтирует порывы на улице Дачной – на КП сетуют на изношенность сети

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» два дня занимается ликвидацией порыва на изношенном участке сети на улице Дачной в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщается на странице предприятии в Facebook.

Порыв на подземной тепловой сети от жилого дома №3 по улице Дачная к средней образовательной школе № 18 обнаружили 25 февраля. Данный участок тепловой сети передали на баланс ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в 2017 году.

«Благодаря профессиональной работе сотрудников предприятия, было оперативно проведено аварийные ремонтные работы, что позволило в кратчайшие сроки заменить около 20 метров трубы, но к сожалению, вечером 26.02.2019 г.. был обнаружен новый порыв. Тепловые сети, которые были переданы в январе 2017 года на баланс предприятия не обслуживались должным образом предыдущими владельцами и находятся крайне изношенном состоянии. Так около 100 км таких сетей требуют немедленной замены», – говорится в сообщении.

На аварийном участке ремонтная бригада предприятия работает в усиленном режиме.