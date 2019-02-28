Немец случайно забыл в поезде кувшин работы Пикассо, стоящий 11 тысяч долларов

В Германии 76-летний мужчина оставил в вагоне керамический кувшин, созданный Пабло Пикассо, когда пересаживался с одного поезда на другой.

Об этом сообщает «Bird-in-Flight» со ссылкой на «Deutsche Welle».

Пассажир сразу же известил о пропаже полицию, но к тому времени сумка с кувшином уже исчезла из вагона. Издание уточняет, что на сумке было написано название аукционного дома. Пропавшее изделие относится к «совиной серии» Пикассо и оценивается в сумму не менее $11 тысяч.

В связи с этим вспоминают и другой такой же случай. В 2017 году арт-дилер забыл в такси картину итальянского художника-абстракциониста Лучо Фонтаны стоимостью €1,5 миллиона. Мужчина вез работу из местной арт-галереи: заговорившись по телефону, он покинул автомобиль, а полотно так и осталось в багажнике. Обнаружив пропажу, арт-дилер попытался самостоятельно выследить такси, в котором ехал, но сделать этого так и не смог.

Напомним, что ранее во Франции опять арестовали «самого известного похитителя картин».