На Николаевщине полицейский спас мужчину, который не мог выбраться из колодца

В селе Сливино Николаевского района 19 февраля старший сержант полиции Виктор Колодиенко спас 59-летнего мужчину, который не мог выбраться из колодца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В тот день полицейский-водитель роты полиции особого назначения после суточной смены ехал навестить свою бабушку. Повернув на улицу, где живет старушка, он увидел местных жителей, которые собрались у колодца. Они позвали полицейского на помощь и просили спасти их товарища.

«Выяснилось, что двое мужчин решили достать из колодца утопленные ведра, которыми набирали воду. Для этого одного из них обвязали веревкой и спустили вглубь, но веревка оказалась короткой, поэтому мужчина был вынужден отвязаться и прыгнуть в воду. Достав ведра, он привязал веревку к своей руке и крикнул товарищу, чтобы тот его вытаскивал. Однако самостоятельно мужчина не смог этого сделать. Не опуская товарища на дно колодца, мужчина начал звать на помощь. На шум пришли двое жителей улицы, но и им не удалось вытащить мужчину из узкого колодца. Не менее 40 минут мужчина висел в колодце, привязанный веревкой за руку, которая уже начала синеть, время от времени теряя сознание от переохлаждения и боли, пока его не спас полицейский», - отмечено в сообщении.

Несколько минут понадобилось Виктору Колодиенко, чтобы достать мужчину из колодца. Затем полицейский оказал первую домедицинскую помощь и привел его в чувство. Когда мужчина пришел в себя, товарищи отвели его домой согреваться.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные спасли пьяного самоубийцу, пытавшегося спрыгнуть с моста.