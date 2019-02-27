В мэрии Николаева произошла стычка между директором антикоррупционного департамента и депутатом Ентиным

В среду, 27 февраля, в здании Николаевского городского совета произошла стычка между директором департамента противодействия коррупции Николаевского городского совета Андреем Ермолаевым и депутатом от фракции «Наш Край» Владиславом Ентиным.
Потасовка попала на видео, опубликованное на канале Культурный Николаев.
На видео с камеры наблюдения видно, как Ентин поднимается по ступенькам к Ермолаеву и начинает его толкать.
В комментарии «Преступности.НЕТ» Владислав Ентин заявил, что ситуация была связана с тем, что Ермолаев якобы даёт указания работникам коммунальных предприятий, в частности - касательно умалчивания ситуации с продуктами в учебных заведениях.
- Это был к Ермолаеву посыл с тем, почему он звонит и дает указания главам администраций, и звонит руководителям, работникам КОПа и все остальным. Мы же знаем информацию изнутри, люди звонят, жалуются, и писать заявлений не могут, потому что они находятся в подчинении. Они приходят и все это рассказывают, пишут и я сегодня Ермолаева пытался призвать к тому, чтобы он не звонил и вел себя корректно. На что Ермолаев повернулся и послал меня «на три буквы». Ну, естественно, я не удержался и ответил ему взаимностью, - рассказал депутат.
По его словам, своими звонками Ермолаев пытался заставить людей молчать о случившемся.
- Сначала, когда все начало разгораться, звонил непосредственно сам Коссе людям, с которыми он там работает. Говорил, что все уладится, все он порешает и закроет все вопросы. Когда уже это все набрало обороты звонил сам Александр Фёдорович и некоторым людям тоже говорил, что приедет, все утрясет, закроет вопросы. Потом звонил Новоторов в КОП своим замам, председательнице тендерного комитета. Так как Ермолаев остался здесь один на хозяйстве, он начал себе позволять влазить в рабочие процессы и от имени городского головы давать указания и поручения. Поэтому я его призвал к тому, чтобы он никому не звонил, - объяснил Ентин.
Также он заявил, что после такого депутаты должны дать оценку директору департамента и отстранить его от должности.
В свою очередь Ермолаев рассказал редакции, что стычка произошла из-за демонтажа блоков возле пристройки, которая, по его словам, принадлежала Ентину. Ранее депутат отрицал, что здание, пристройку к которому собрались демонтировать, принадлежит ему.
- Смотрите, неоднократно поднимался вопрос, что после демонтажа иногда остаются бетонные блоки, которые мешают. Саму конструкцию или борд удалили, а бетонные блоки остаются. И было поставлено задание убрать бетонные палубки, на которые потом монтируют. Частично для того, чтобы там ничего заново не поставили. Само собой, я позвонил в администрации, напомнил им об этом, скажем так, поручении мэра их убрать. Там же здорованная опалубка осталась на проспекте Мира и Строителей, где типа не он. Видать ему из администрации сказали, ну он и прибежал выяснять отношения. Кричал: «Ты ещё раз позвонишь в администрацию, я тебя там …»., - рассказал он.
По его словам, свидетелями стычки стали и другие, в частности - Ушаков, который и сможет рассказать о ситуации со стороны наблюдателя.
По словам директора коммунального предприятия «Николаевпасстранс» Алексея Ушакова, он не слышал, чтобы Ермолаев первым оскорбил Ентина, а увидел, как тот начал к нему подбегать.
- Ентин шел в сторону Ермолаева со словами приблизительно такими: «Если я узнаю, что ты звонишь начальникам районных администраций и что-то говоришь, то я тебя достану». Основная суть была такая, что «ты собака, скотина и все такое».
Также он заверил, что тема скандала с питанием не звучала в ходе конфликта между депутатом и директором департамента.
Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.
Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.
В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.
Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.
Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.
Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».
После первый вице-мэр Николаева проверил питание в двух школах. А начальник управления гороно Анна Лычко вместе с и.о. директора КОПа Наталией Минько провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева.