В мэрии Николаева произошла стычка между директором антикоррупционного департамента и депутатом Ентиным

Фото: Скриншот из видео В среду, 27 февраля, в здании Николаевского городского совета произошла стычка между директором департамента противодействия коррупции Николаевского городского совета Андреем Ермолаевым и депутатом от фракции «Наш Край» Владиславом Ентиным.

Потасовка попала на видео, опубликованное на канале Культурный Николаев.

На видео с камеры наблюдения видно, как Ентин поднимается по ступенькам к Ермолаеву и начинает его толкать.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Владислав Ентин заявил, что ситуация была связана с тем, что Ермолаев якобы даёт указания работникам коммунальных предприятий, в частности - касательно умалчивания ситуации с продуктами в учебных заведениях.

- Это был к Ермолаеву посыл с тем, почему он звонит и дает указания главам администраций, и звонит руководителям, работникам КОПа и все остальным. Мы же знаем информацию изнутри, люди звонят, жалуются, и писать заявлений не могут, потому что они находятся в подчинении. Они приходят и все это рассказывают, пишут и я сегодня Ермолаева пытался призвать к тому, чтобы он не звонил и вел себя корректно. На что Ермолаев повернулся и послал меня «на три буквы». Ну, естественно, я не удержался и ответил ему взаимностью, - рассказал депутат.

По его словам, своими звонками Ермолаев пытался заставить людей молчать о случившемся.

- Сначала, когда все начало разгораться, звонил непосредственно сам Коссе людям, с которыми он там работает. Говорил, что все уладится, все он порешает и закроет все вопросы. Когда уже это все набрало обороты звонил сам Александр Фёдорович и некоторым людям тоже говорил, что приедет, все утрясет, закроет вопросы. Потом звонил Новоторов в КОП своим замам, председательнице тендерного комитета. Так как Ермолаев остался здесь один на хозяйстве, он начал себе позволять влазить в рабочие процессы и от имени городского головы давать указания и поручения. Поэтому я его призвал к тому, чтобы он никому не звонил, - объяснил Ентин.

Также он заявил, что после такого депутаты должны дать оценку директору департамента и отстранить его от должности.

В свою очередь Ермолаев рассказал редакции, что стычка произошла из-за демонтажа блоков возле пристройки, которая, по его словам, принадлежала Ентину. Ранее депутат отрицал, что здание, пристройку к которому собрались демонтировать, принадлежит ему.

- Смотрите, неоднократно поднимался вопрос, что после демонтажа иногда остаются бетонные блоки, которые мешают. Саму конструкцию или борд удалили, а бетонные блоки остаются. И было поставлено задание убрать бетонные палубки, на которые потом монтируют. Частично для того, чтобы там ничего заново не поставили. Само собой, я позвонил в администрации, напомнил им об этом, скажем так, поручении мэра их убрать. Там же здорованная опалубка осталась на проспекте Мира и Строителей, где типа не он. Видать ему из администрации сказали, ну он и прибежал выяснять отношения. Кричал: «Ты ещё раз позвонишь в администрацию, я тебя там …»., - рассказал он.

По его словам, свидетелями стычки стали и другие, в частности - Ушаков, который и сможет рассказать о ситуации со стороны наблюдателя.

По словам директора коммунального предприятия «Николаевпасстранс» Алексея Ушакова, он не слышал, чтобы Ермолаев первым оскорбил Ентина, а увидел, как тот начал к нему подбегать.

- Ентин шел в сторону Ермолаева со словами приблизительно такими: «Если я узнаю, что ты звонишь начальникам районных администраций и что-то говоришь, то я тебя достану». Основная суть была такая, что «ты собака, скотина и все такое».

Также он заверил, что тема скандала с питанием не звучала в ходе конфликта между депутатом и директором департамента.