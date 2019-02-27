Железнодорожная катастрофа в Каире: Поезд врезался в перрон и загорелся, десятки погибших

В результате крупного пожара на главном железнодорожном вокзале в столице Египта Каире, по меньшей мере 25 человек погибли и 50 получили ранения.

Об этом сообщает BBC News, со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что согласно информации Национального управления железных дорог, поезд столкнулся на большой скорости с крытой платформой и сошел с рельсов на центральной станции Рамзес. В результате столкновения взорвался топливный бак поезда, что привело к поджогу платформы и близлежащих зданий.

Во время визита на место происшествия премьер-министр Мостафа Мадбули поклялся сурово наказать любого, кто был признан виновным в халатности.

«Мы определим, кто несет ответственность за аварию, и они будут привлечены к ответственности», - сказал он.

Президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших и дал обещание обеспечить пострадавшим необходимую им поддержку.

مشاهد أولية لحريق حادث محطة مصر #محطة_مصر pic.twitter.com/Roij3zrovs — Shorouk News (@Shorouk_News) February 27, 2019

Так, местные СМИ приводят противоречивые сведения о причинах аварии. Так, по информации издания Al Shorouk, тепловоз следовал без машиниста. Другие СМИ утверждают, что машинист и его помощник были внутри локомотива и пытались остановить его перед столкновением, сейчас они числятся среди погибших.

Напомним, из-за столкновения поездов в столице Южно-Африканской Республики Претории погибли по меньшей мере три человека, десятки человек получили различные травмы.