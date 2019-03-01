На Николаевщине нашли и обезвредили шесть артиллерийских снарядов времён прошлых войн

В среду, 27 февраля, на Николаевщине группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения уничтожила шесть артиллерийских снарядов времён прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, жители пгт. Казанка и села Неудачное Казанковского района во время поиска металлолома нашли три артиллерийских снаряда калибирами 76,105 миллиметров. Прибывшая пиротехническая группа, при обследовании территории села Неудачное, дополнительно обнаружила ещё три снаряда времён прошлых войн.

Напомним, что ранее николаевец в траншее нашел артиллерийский снаряд.