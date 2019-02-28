В Николаеве мужчина, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под машину – очевидцы говорят, что он был пьян

28 февраля, в Николаеве, на проспекте Мира мужчину сбила машина, пока он перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мужчина перебегал дорогу недалеко от светофора и попал под колеса автомобиля «Hyundai Getz». Потерпевшего госпитализировали на карете скорой помощи.

Очевидцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 26 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве разбился автомобиль «Peugeot 407» - два человека погибли, один в больнице.