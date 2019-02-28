Праворадикалы увели из выпускного Академии госуправления в полицию депутата-БЮТовца Житомирского облсовета, который сбил насмерть женщину

Группа людей ворвались на церемонию вручения дипломов к выпускникам Академии государственного управления при Президенте Украины и увела с мероприятия в ближайший отдел полиции депутата Житомирского облсовета от «Батьківщини» Дмитрия Кропачева, причастного к смертельному ДТП.

Об этом на своей Facebook сообщил Дмитрий Корчинский, опубликовав соответствующее видео инцидента.

«Только что несколько десятков житомирян ворвались на церемонию вручения дипломов выпускникам Академии гос. управления при Президенте Украины. Они возмущены присутствием на церемонии депутата Житомирского облсовета бютовца Кропачева. Три месяца назад он напился, сел за руль и на скорости 159 км в населенном пункте насмерть сбил пожилую женщину. Ее разорвало на куски. Его явно покрывает Житомирская полиция, ибо через него идет финансирование выборов Юли», – написал Корчинский.

По его словам, Кропачев на данный момент находится в этом уголовном производстве по ДТП в статусе свидетеля.

Напомним, ранее в Запорожской области депутат облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто.