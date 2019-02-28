В центре Николаева на проезжую часть упала большая ветка акации

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В четверг, 28 февраля, в Николаеве на улице Шнеерсона возле пересечения с улицей Спасской от акации откололась большая ветка и упала на проезжую часть.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Из-за перекрытой веткой части дороги машинам приходится разворачиваться и менять свой маршрут. По счастливому случаю припаркованных машин рядом не оказалось. 

Однако местные жители жалуются, что в районе это не одно такое «аварийное» дерево, которое нужно спилить. Так, по состоянию на 14:15 ветка все еще загораживает дорогу и проезд затруднен.

Напомним, что ранее в Николаеве во дворе жилого дома «лесорубы» без документов спилили живую акацию.

 

 
Юлия Светлая

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