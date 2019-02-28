Причиной катастрофы поезда в Каире, в которой погибли 25 человек, стала драка между машинистами

Причиной аварии пассажирского поезда в Каире, в результате которой погибли 25 и пострадали 47 человек, стала ссора двух машинистов.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Египта, передает «Громадське».

Работники устроили спор и драку, из-за чего никто не нажал на тормоза и поезд въехал в платформу и загорелся. Как пояснил генеральный прокурор, машинист покинул кабину тепловоза, чтобы выяснить отношения с машинистом другого поезда, который перегородил дорогу. В этот момент водитель другого тепловоза дал задний ход, чтобы избежать драки. После этого поезд, который остался без машиниста, набрал скорость и врезался в платформу станции Рамсис в Каире. В результате аварии начался пожар и взорвались топливные баки поезда.

После инцидента министр транспорта Египта подал в отставку. Прокуратура Египта начала расследование и опрос свидетелей.