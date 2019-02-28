Около 20 украинцев застряли в аэропорту Дели – всему виной конфликт между Индией и Пакистаном

Из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном отменили ряд рейсов, в международном аэропорту Дели застряли до 20 граждан Украины.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины, пишет «Новое время».

«Отменен ряд авиарейсов в международном аэропорту им. И.Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников», - сообщили дипломаты.

В настоящее время сотрудники консульской службы приняли решение об отправке граждан под свой контроль. Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщил, что части украинцев уже перебронировали билеты на 2 марта.

- По меньшей мере 12 человек, а возможно, и больше, до 20, сейчас трудно назвать точную цифру украинцев, которые сейчас находятся в аэропорту, - сказал Погорельцев в комментарии «Укринформу».

По его словам, всех украинцев разместят в гостиницах, им помогут с питанием и обеспечением всем необходимым.

Напомним, что граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы штата Джамму и Кашмир. Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 работников службы безопасности Индии.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве. В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. Армия и пограничные силы Индии приведены в полную боевую готовность.