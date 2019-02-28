Российский корабль врезался в мост в Южной Корее – сообщают, что его капитан был нетрезв

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено столкновение российского грузового судна Сигранд с автомобильным мостом в южнокорейском Пусане.

Об этом сообщает «Новое время».

Сухогруз пытается пройти между опорами, несмотря на то, что высота пролета этого никак не позволяет. В результате судно врезалось в конструкцию, из-за чего как сам Сигранд, так и мост получили значительные повреждения. Кроме того, перед этим российский корабль задел в порту Пусана круизный лайнер.

Причины происшествия пока достоверно не установлены, однако, согласно информации южнокорейских властей, капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также отмечается, что навигационная береговая служба сообщала ему о возможной аварии, если не скорректировать курс, но россиянин заявил, что «плохо понял английский».

«Левый берег» пишет, что по сообщению корейской береговой охраны, капитан судна имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле, легкая степень опьянения). Управлял ли он судном в момент столкновения, неизвестно.

Напомним, что ранее в Николаеве корабль «Святая Ольга» повредил антенну, когда проходил под разведенным Ингульским мостом.