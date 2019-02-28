В «Місто для людей Миколаїв» рассказали, зачем проводить ревизию электрощитовых в многоквартирных домах

Жители Николаева, обеспокоенные ситуацией с пожаром по адресу улица Олега Ольжича, 5Б, начали обращаться в компанию «Місто для людей Миколаїв» с вопросом о проведении ревизии щитовых.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Неудивительно, ведь все хотят быть уверены в собственной безопасности и безопасности своего жилья и техники. Помимо этого, возникает вопрос о том, кто должен обслуживать внутридомовые электрические сети и проводить их ревизию. Снабжение электроэнергией многоквартирного дома начинается с подключения его к ближайшей подстанции при помощи кабеля в помещение, где расположена электрощитовая. Изнашивание электросистемы напрямую зависит от бережной эксплуатации и своевременного технического обслуживания.
«Давайте разберемся, кто и за что несет ответственность. Если посмотреть тарифы бывших ЖЭКов, то все становится на свои места: деньги на текущий ремонт в тариф заложены не были, ремонты и ревизии не проводились, коммуникации в плачевном состоянии. Наша компания проводит не только обследование электрощитовых в многоквартирных домах Николаева, но и их ремонт. Часто мы сталкиваемся с тем, что все провода соединены между собой исключительно на «скрутках», местами сняты автоматы или же они перегорели. Как результат – при большой нагрузке выгорают целые щитовые, что доставляет дискомфорт жильцам. Жителям старых домов чаще всего приходится сидеть без света, а виной тому полностью отслужившие свой срок электрощитовые», - отметили в МДЛМ.
- Согласно графика технического обслуживания мы уже проверили порядка 200 электрощитовых, составили дефектные акты и провели ремонт 76 из них. В марте мы планируем провести ремонтные работы в электрощитовых 25 домов. Эти работы включают в себя проведение ревизий, замену автоматов, а также замену основных рубильников в общедомовых щитовых, - сообщили в компании.