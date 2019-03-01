На Говерле в Карпатах при спуске потерялись двое туристов из Одессы

28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с горы Говерла в сторону долины Козьмещик) Раховского района травмировалась туристка.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями города Одесса», - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения села Лазещина и Рахов в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.

По данным ГСЧС, поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков. В 07:30 1 марта на помощь привлекли Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение.

Напомним, во Львовской области на спуске с горы Тростян найдены три заблудившихся туриста.