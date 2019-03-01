На сессии Херсонского горсовета спорят о переименовании улицы в честь Гандзюк: в зале праворадикалы и много полиции

В пятницу, 1 марта, в Херсонский городской совет на сессию пришли несколько групп людей и для обеспечения правопорядка привлекли значительное количество сотрудников полиции и Нацгвардии.
Как известно, 22 февраля 38 депутатов Херсонского горсовета своими голосами поддержали переименование улицы Лютеранской, где находится ГУ Нацполиции Херсонщины, именем погибшей советницы городского главы города, активистки Екатерины Гандзюк. 25 февраля несколько десятков людей устроили в горсовете митинг против такого переименования.
В сессионном зале 1 марта собрались как противники, так и сторонники переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк. В том числе в помещении находятся и представители праворадикальных движений.
Для обеспечения правопорядка возле задания горсовета и внутри него разместились сотрудники полиции и Национальной гвардии.
В начале сессии депутаты не могли собрать достаточное количество голосов для принятия решений.
«В Херсоне на сессии масштабные полицейские мероприятия. Атозаки, воронки, полиция с народом», – написал в Facebook Руслан Захаров.
Стоит отметить, что накануне сессии в соцсетях зазывали горожан прийти на сессию горсовета и требовать отменить переименование улицы.
«Городская власть плюет на мнение общества! Вот и снова это произошло в диком инциденте: в минувшую пятницу 22.02 на сессии горсовета обманным образом принимают решение назвать улице Лютеранской именем чиновницы Екатерины Гандзюк. Весь Херсон знает "заслуги" Екатерины в виде образ горожан, особенно активистов, которые боролись с коррупционными схемами, организованными под патронатом Гандзюк. Брань, мат, угрозы, огромные очереди в горсовете, защита поднятия тарифов на проезд, дружба с одиозными регионалами, на которых принято куча уголовных дел, и кумовство с ними - вот главные заслуги Гандзюк. Других заслуг почему-то не знаем ... За какие заслуги и какой героизм называют улицы именем Екатерины Гандзюк?» – писала в Facebook Римма Бараненко.
Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.
Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).
Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.
В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.
Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.
4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.
Также напомним, что горсовет Херсона переименовал улицу, на которой расположен главк херсонской полиции, и назвал ее именем Екатерины Гандзюк.
А глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, несколько раз утверждал о давлении со стороны генерала СБУ Данила Доценка и просил, чтобы его дело вместо СБУ расследовало Госбюро расследований. При этом он готов пройти полиграф.