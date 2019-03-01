На сессии Херсонского горсовета спорят о переименовании улицы в честь Гандзюк: в зале праворадикалы и много полиции

В пятницу, 1 марта, в Херсонский городской совет на сессию пришли несколько групп людей и для обеспечения правопорядка привлекли значительное количество сотрудников полиции и Нацгвардии.

Как известно, 22 февраля 38 депутатов Херсонского горсовета своими голосами поддержали переименование улицы Лютеранской, где находится ГУ Нацполиции Херсонщины, именем погибшей советницы городского главы города, активистки Екатерины Гандзюк. 25 февраля несколько десятков людей устроили в горсовете митинг против такого переименования.

В сессионном зале 1 марта собрались как противники, так и сторонники переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк. В том числе в помещении находятся и представители праворадикальных движений.

Для обеспечения правопорядка возле задания горсовета и внутри него разместились сотрудники полиции и Национальной гвардии.

В начале сессии депутаты не могли собрать достаточное количество голосов для принятия решений.

«В Херсоне на сессии масштабные полицейские мероприятия. Атозаки, воронки, полиция с народом», – написал в Facebook Руслан Захаров.

Стоит отметить, что накануне сессии в соцсетях зазывали горожан прийти на сессию горсовета и требовать отменить переименование улицы.

«Городская власть плюет на мнение общества! Вот и снова это произошло в диком инциденте: в минувшую пятницу 22.02 на сессии горсовета обманным образом принимают решение назвать улице Лютеранской именем чиновницы Екатерины Гандзюк. Весь Херсон знает "заслуги" Екатерины в виде образ горожан, особенно активистов, которые боролись с коррупционными схемами, организованными под патронатом Гандзюк. Брань, мат, угрозы, огромные очереди в горсовете, защита поднятия тарифов на проезд, дружба с одиозными регионалами, на которых принято куча уголовных дел, и кумовство с ними - вот главные заслуги Гандзюк. Других заслуг почему-то не знаем ... За какие заслуги и какой героизм называют улицы именем Екатерины Гандзюк?» – писала в Facebook Римма Бараненко.