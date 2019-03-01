Появилось видео стычек под мэрией Херсона с участием праворадикалов – в конфликте участвовали николаевцы

В сети появилось видео конфликта возле здания Херсонского городского совета с участием праворадикалов, среди которых и жители Николаева.

Соответствующее фото и видео опубликовал в Facebook Роман Завгородний.

Как известно, в пятницу, 1 марта, в Херсонский городской совет на сессию пришли несколько групп людей и поссорились из-за переименования улицы в честь погибшей советницы мэра Екатерины Гандзюк. Для обеспечения правопорядка привлекли значительное количество сотрудников полиции и Нацгвардии. Через непродолжительное время в сессии огласили перерыв.

В частности на видео видно лидера николаевской «Социал-национальной ассамблеи» Виталия Федоренко. Отметим, что Федоренко в феврале 2014 года был задержан по подозрению в разбойном нападении. У него при обыске был обнаружен телефон, который он отобрал, напав на прохожего, а также пистолет, которым он угрожал. Позже он признался в совершении преступления. Согласно приговору Центрального райсуда Николаева, он был осужден за разбойное нападение к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Позже он стал активным участником потасовок в Николаевской мэрии, в ходе которых депутатов облили фекалиями.

Как известно, 22 февраля 38 депутатов Херсонского горсовета своими голосами поддержали переименование улицы Лютеранской, где находится ГУ Нацполиции Херсонщины, именем погибшей советницы городского главы города, активистки Екатерины Гандзюк. 25 февраля несколько десятков людей устроили в горсовете митинг против такого переименования.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также напомним, что горсовет Херсона переименовал улицу, на которой расположен главк херсонской полиции, и назвал ее именем Екатерины Гандзюк.

А глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, несколько раз утверждал о давлении со стороны генерала СБУ Данила Доценка и просил, чтобы его дело вместо СБУ расследовало Госбюро расследований. При этом он готов пройти полиграф.