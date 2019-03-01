В Курсе водитель БТР «наказал» водителей легковушек, которые вклинились в колонну военной техники

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Фото: avtokadr_46/vk.com

В пятницу, 1 марта, в Курске произошло массовое ДТП с участием БТР.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Утверждается, что ДТП произошло в результате «вклинивания» гражданских легковых автомобилей в колонну военной техники. 

«Несколько машин вклинились в колонну БТР - решили, что они тоже танки. Военные юмор не оценили, один бронетранспортер решил проучить гражданских и сдал назад. Броня передней тачки не выдержала», - говорится в сообщении.

Четыре легковых автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерами на улице Добролюбова. Пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, в Николаевской области на одесской трассе М-14 перед селом Кринички столкнулись автомобиль «ИЖ» и БТР.

Юлия Светлая

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