В Курсе водитель БТР «наказал» водителей легковушек, которые вклинились в колонну военной техники

В пятницу, 1 марта, в Курске произошло массовое ДТП с участием БТР.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Утверждается, что ДТП произошло в результате «вклинивания» гражданских легковых автомобилей в колонну военной техники.

«Несколько машин вклинились в колонну БТР - решили, что они тоже танки. Военные юмор не оценили, один бронетранспортер решил проучить гражданских и сдал назад. Броня передней тачки не выдержала», - говорится в сообщении.

Четыре легковых автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерами на улице Добролюбова. Пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, в Николаевской области на одесской трассе М-14 перед селом Кринички столкнулись автомобиль «ИЖ» и БТР.