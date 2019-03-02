Ночью на Николаевщине столкнулись два грузовика – погибли три человека

Ночью в субботу, 2 марта, в Кривоозерском районе Николаевщины в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли три человека.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 1:45 часов на автодороге «Киев - Одесса» вблизи села Куриные Лозы, по предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Mercedes», который двигался в направлении Одессы, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, допустив столкновение с грузовым автомобилем «DAF», который двигался в попутном направлении в смежной полосе.

В результате столкновения грузовиков водитель «Mercedes» и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Данные погибших устанавливают. 44-летний водитель «DAF» не пострадал.

Отмечается, что на месте ДТП работают следователи следственного управления ГУНП в Николаевской области, полицейские Кривоозерского отделения полиции и спасатели.

Событие квалифицировали по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель людей»).

Ранее сообщалось, что в Киеве легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в «скорую» – трое погибли, четверо пострадали.