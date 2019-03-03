В Сирии поддерживаемые США демократические силы штурмуют последний анклав ИГИЛ

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы начали окончательный штурм на захват последнего анклава ИГИЛ в Багузе с целью уничтожить остатки территориальной власти боевиков, которая в свое время охватила треть Сирии и Ирака.

Об этом сообщает Европейская правда.

Так, возглавляемые курдами демократические ожидают, что битва за последний территориальный анклав «Исламского государства» будет закончена «скоро», заявил в субботу глава пресс-службы SDF Мустафа Бали.

Отмечается, что армия президента Сирии Башара Асада, и проиранские группировки в последние недели активизировали боевые действия против повстанцев в Идлибе и на севере провинции Хама, нарушая перемирие, условленное между президентами РФ и Турции. 1 марта они обстреляли ряд населенных пунктов.

Франция ранее заявляла, что сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики «Исламского государства» не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны. США заявили, что оставляют 200 военных.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы вооруженной коалиции демократической Сирии взяли под контроль последний форпост террористов группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.