«У Влада туфли чище, чем их души»,- известный украинский боксёр выступил в защиту подозреваемого в организации убийства Гандзюк Мангера

Владислав Мангер и Владимир Вирчис Бывший украинский боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой весовой категории Владимир Вирчис поддержал главу Херсонского облсовета Владислава Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Пост с поддержкой херсонец опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Также на одном из заседаний он заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

«Друзья! Сегодня маленькая, но победа! Перенесли заседание на понедельник, благодаря адвокатам, которые нашли неоспоримую брешь у оппонентов.... Таких дебилов, как сегодня, в жизни не встречал, после того, как я поздоровался с другом, подошёл какой-то дегенерат, и спросил не горит ли у меня рука... Я спросил, кто он такой? А он ответил: «Каково это жать руку убийце...» Дебил... У Влада туфли, чище чем у них души», - написал Вирчис.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

После сессию Херсонского горсовета прервали из-за споров о переименовании улицы в честь Гандзюк – полиция вывела всех из зала. В сети появилось видео стычек под мэрией Херсона с участием праворадикалов – в конфликте участвовали николаевцы.