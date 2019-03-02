Возле Москвы автобус с украинцами столкнулся с фурой

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В субботу, 2 марта, в российском поселке Курилово фура столкнулась с автобусом, внутри которого находились украинцы.

Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в автобусе вероятнее всего находились вахтовые рабочие, граждане Украины. На место прибыл вертолет с медиками.

«Авария случилась около 9.20 по местному времени на Варшавском шоссе. При столкновении автобус и фура развернулись так, что полностью преградили движение в обе стороны по обеим полосам трассы. На месте аварии большая пробка», - заявили в ГИБДД по Москве.

Напомним, в Санкт-Петербурге «BMW X-6» вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

 

Юлия Светлая

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