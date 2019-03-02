В Киеве «Kia Cerato» сбила пешехода, протащив его больше ста метров и скрылась с места происшествия

В пятницу, в ночь на 2 марта, в Киеве на Голосеевском проспекте «Kia Cerato» сбила пешехода на перекрестке. После столкновения машина не остановилась, протащив мужчину более ста метров по дороге. После этого авто скрылось с места происшествия.

Об этом сообщает Информатор.

«По словам водителя, который стал свидетелем инцидента, автомобиль темного цвета, марку и модель которого мужчина не рассмотрел, проехал на красный цвет и сбил пешехода, который в этот момент шел по переходу. При этом авто не сбавило ход и, оставив сбитого в сотне метров от перехода, скрылось с места происшествия. Свидетели оперативно вызвали полицию и медиков, однако шансов выжить у пешехода практически не было», - говорится в сообщении.

Так, погибшим оказался 41-летний местный житель. Благодаря записям с камер наружного наблюдения, удалось установить, что виновником трагедии стал «Kia Cerato», который скрылся в направлении станции метро «Теремки».