На Киевщине полицейский насмерть сбил пешехода

В субботу, 2 марта, в Броварах автомобиль на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель пришел в полицию и сообщил о дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

«В отделе полиции, куда пришел человек, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП», - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водитель «Pegeout» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу.