Николаевщина является инвестиционно привлекательным регионом Украины, - глава ОГА Савченко

Алексей Савченко По статистическим данным в течение 2018 года на развитие экономики Николаевской области направили 9,2 миллиарда гривен (без учета налога на добавленную стоимость).

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.



При этом, в расчете на одного человека постоянного населения в области за этот период освоили 8 тысяч гривен капитальных инвестиций, что соответствует 12 месту среди регионов Украины.

«Николаевщина всегда была и остается инвестиционно привлекательным регионом. В области осуществляют свою деятельность как большие мощные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. Более того, за последние два года Николаевщина доказала, что улучшение инвестиционного климата позволяет привлекать не только частные инвестиции, но и эффективно использовать такой ресурс, как публичные финансы», - комментирует председатель ОГА Алексей Савченко.

Отмечается, что по итогам 2018 года главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 72% общего объема или 6645,8 миллионов гривен. Объемы кредитных средств составили 12,8 процентных пункта или 1185,5 миллионов гривен. Вложения государства и органов местного самоуправления в развитие экономики области за этот период составили 11,3% общего объема инвестиций или 1046,1 гривен.



В то же время в области успешно внедряют производственную деятельность местные отечественные товаропроизводители, среди которых: ООО СП «НИБУЛОН», ФХ «Органик Системс» холдинга «Агрофьюжн», ООО «МСП Ника-Тера», ПТФ «Велам», ООО «Артель», СП ООО «Проминь», ФГ «Владам», ОАО «Коблево», ООО «АТФ «Арго-Дело», ПСП «Агрофирма «Родничок», ООО «С Росток» и другие.

Ранее сообщалось, что на областном Совете регионального развития представят итоговый план развития Николаевщины.