В Николаеве припаркованная «Mazda» заблокировала проезд двум трамваям

В субботу, 2 марта, припаркованный автомобиль «Mazda» заблокировал движение двум трамваям.

Об этом сообщает КП ММР «Миколаївелектротранс» на своей странице в Facebook.

Так, в районе пересечения улиц Потемкинская и Декабристов, автомобиль, который был неправильно запаркован, заблокировал движение двум трамваям с 08:34 до 09:14.

Стоит отметить, что такие ситуации случаются не в первый раз.

Напомним, что 12 февраля, припаркованный «Mitsubishi» заблокировал проезд трамвая №3.

Также, случилась похожая ситуация, когда «Таврия» на улице Потемкинской заблокировала движение трамвая №3. Тогда пассажиры самостоятельно загнули зеркало транспортного средства и оттолкнули «Таврию» в сторону, чтобы обеспечить трамваю проезд.

Ранее сообщалось, что, автомобиль «Toyota» заблокировал проезд трамвая №3. А до этого движение трамвая с таким же номером блокировал «Volkswagen».