В Николаеве водитель пытался вытолкать нетрезвого пассажира из «маршрутки»: «Бил по спине и голове»

Скриншот из видео В Николаеве в субботу, 2 марта, произошел конфликт между водителем «маршрутки» №21 и нетрезвым пассажиром.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

По его словам, водитель в грубой форме сказал пассажиру выйти из автомобиля. Когда тот проигнорировал его слова, водитель начал его выталкивать из «маршрутки». Молодой человек сопротивлялся, упершись руками в дверной проём.

После водитель начал бить пассажира ногами по ступням и руками по спине и голове. Когда и это не помогло выгнать молодого человека, мужчина вышел из «маршрутки», схватил его за одежду и начал тянуть.

В итоге водитель вернулся в автомобиль, что-то сказал пассажиру, после чего тот быстро встал и ушел.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пассажиры одного из маршрутных такси ехали в транспорте, в котором было развешено нижнее белье. После водитель николаевской «маршрутки» заявил, что трусы на поручне оставили пьяные пассажиры. В итоге фирма-перевозчик уволила его.