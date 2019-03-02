В Лондонском аэропорту во время экстренной посадки травмировалось восемь человек

В лондонском аэропорту Станстед восемь человек получили легкие травмы во время экстренной посадки из аварийного самолета.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что экипаж рейса Laudamotion решил экстренно прервать рейс в Вену из-за подозрений о неполадках в двигателе, сообщил пресс-секретарь аэропорта Станстед.

«Мой друг открыл запасной выход, и мы соскользнули с горок, несколько пожилых людей упали, пожарная команда им помогла» - рассказал один из летевших в самолете.

Пассажиров эвакуировали с помощью спасательных трапов. В результате инцидента восемь человек получили легкие травмы. Аэропорт приостановил все рейсы примерно на три часа.

Напомним, самолет, следовавший из столицы Бангладеш Дакки в Дубаи экстренно сел, после того как неизвестные попытались получить контроль над воздушным судном.