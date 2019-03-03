Горели сухая трава, камыш и мусор: На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью более 6 гектаров

За прошедшие сутки, 2 марта, пожарные Николаевской области трижды привлекались к тушению пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что горела сухая трава, мусор, камыш в Веселиновском, Витовской и Новоодесском районах области. Общая площадь пожаров составила более 6 га.

Причинами возгорания служили поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что ранее на Николаевщине огонь уничтожил сухую растительность на площади более 10 гектаров.