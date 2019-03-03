На Николаевщине привычка курить в постели едва не стоила мужчине жизни

В субботу, 2 марта, в поселке городского типа Воскресенское Витовского района Николаевской области в жилом доме произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в доме по улице Шевченко в Службу спасения поступила от случайных прохожих в 13:30. К месту вызова выехал дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

По приезду, с помощью звена газодымозащитной службы приступили к разведке пожара. При обследовании места, на кровати, рядом с тлеющим матрасом, спасатели обнаружили хозяина жилья, который находился в сознании. Спасатели вывели мужчину на свежий воздух и ликвидировали горение на площади 5 квадратных метров в 14:00. От госпитализации гражданин отказался.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Напомним, что из-за привычки курить в постели при пожаре погиб пенсионер, еще один человек пострадал.