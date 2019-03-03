Николаевские спасатели трижды выезжали на пожары хозпостроек и жилых зданий

За прошедшие сутки, 2 марта, николаевские спасатели трижды привлекались на тушение хозяйственных и жилых зданий на территории области.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 2:35 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре крыши жилого дома по улице Гашина село Лиманы Витовского района. На место вызова выехали дежурное отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Галициново».

Вследствие оперативных действий пожарных возгорание ликвидировано в 05:45 на площади 10 метров квадратных. Спасателями также не допущено уничтожение жилого дома.

Предполагаемая причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один случай произошел в 21:26. В результате неосторожного обращения с огнем возник пожар хозяйственного здания по улице Садовой село Ивановка Очаковского района. Силами дежурного караула 22-й ГПСЧ пожар площадью 15 метров квадратных ликвидирован в 22:00. Опять же спасатели не допустили переброски пламени на летнюю кухню.

Похожий случай произошел в 21:35 по улице Космонавта Волкова в городе Николаева. Пожарные 5-й ГПСЧ по охране Корабельного района тушили пожар хозяйственного здания и 4м3 дров. Пожар на площади 15 м кв. ликвидирован в 22:14.

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что в Николаеве спасатели днем 27 февраля погасили пожар хозяйственной постройки на улице Севастопольской.