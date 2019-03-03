В Николаеве вечером горела припаркованная «Toyota Camry»

В Николаеве в субботу, 2 марта, на стоянке по улице Лазурной горел автомобиль «Toyota Camry».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании на пункт связи 3-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района поступила в 21:49. На место вызова выезжали дежурные отделения 2-й и 3-й ГПСЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По приезду стало известно, что огнем охвачено моторный отсек автомобиля и существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные транспортные средства.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось в кратчайшие сроки ликвидировать пожар «Toyota Camry» на площади 5 кв. и спасти от огня «Hyundai Santa Fe» и «Volkswagen Passat», которые были припаркованы рядом. Причина возгорания устанавливается.

На ликвидацию пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарной техники и 11 человек личного состава.

Напомним, что 23 февраля пожарные Первомайского района ликвидировали пожар автомобиля ВАЗ 2108.