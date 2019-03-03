В Нигерии произошел взрыв нефтепродуктов – более 50 человек пропали без вести

В пятницу, 1 марта, на юге Нигерии произошла утечка нефти и взрыв, в результате чего более 50 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

Разлив после пожара вызвал давку в королевстве Нембе, штат Байелса

Отмечено, что магистральным нефтепроводом Nembe управляет компания Aiteo Group, которая еще не прокомментировала инцидент. Нефтепровод доставляет сырую нефть к экспортному терминалу в городе Бонни.



Как отмечает британское издание, в последние годы в крупнейшей нефтедобывающей стране Африки погибли сотни людей, поскольку обнищавшее население рискует своими жизнями, чтобы собрать топливо, вытекающее из трубопроводов или автоцистерн.

Напомним, что в канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья.