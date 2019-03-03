На Говерле спасли двух потерявшихся туристов

На Закарпатье нашли двух туристов из Одессы, которые потерялись во время спуска с Говерлы.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Туристы – мужчина и женщина – потерялись вечером 28 февраля, при этом сообщалось, что у женщины была травма.

Для поисково-спасательных привлекли два горных отделения. Утром 1 марта спасателям удалось выйти на перекличку с туристами, а вскоре их найти. Поиски усложнялись из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков.