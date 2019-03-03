На Говерле спасли двух потерявшихся туристов

На Закарпатье нашли двух туристов из Одессы, которые потерялись во время спуска с Говерлы.
Об этом сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Туристы – мужчина и женщина – потерялись вечером 28 февраля, при этом сообщалось, что у женщины была травма.
Для поисково-спасательных привлекли два горных отделения. Утром 1 марта спасателям удалось выйти на перекличку с туристами, а вскоре их найти. Поиски усложнялись из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков.
«К счастью, на этот раз все обошлось и парень с девушкой остались живы, хотя и проведут некоторое время под опекой врачей», - сообщили спасатели.