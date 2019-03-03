Американец из-за снегопада пять дней провел в автомобиле – из еды у него было только три пакетика острого соуса

36-летний американец Джереми Тейлор оказался в снежном плену в лесу Санривера, штат Орегон. Он провел в автомобиле 5 дней, из еды у него были только три пакетика с острым соусом из ресторана Taco Bell.

Об этом сообщает «The Бабель» со ссылкой на «AP».

Тейлор – заядлый турист, который любит бездорожье. Он спал в своей машине, а когда проснулся – снега стало очень много. Он попытался выбраться, но безуспешно. Вместе с мужчиной была его собака.

Спасатели, которые вытащили машину из леса, заявили, что американец и его пес не пострадали. Они лишь были очень голодные, поскольку за 5 дней съели только три пакетика острого соуса.

«Спасибо всем, я в безопасности. Моя собака-союзник тоже. Я очень ценю вашу помощь. Мне повезло, но я не хотел бы пережить такое снова», - отметил он.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за снегопада в затор попали 35 автомобилей и из «пробки» вытащили автобус с детьми.